Врач назвала болезни, развивающиеся из-за весенней погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменчивая погода в конце марта и начале апреля может привести к развитию вирусов. В данный период обычно начинается вспышка респираторных инфекций, сообщила терапевт, семейный врач Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

"Весна – это в первую очередь всплеск респираторных инфекций: насморк, кашель, першение в горле. Массу неудобств доставляют обычные ОРВИ", – указала она.

По словам врача, весной начинает пригревать солнце и люди забывают о теплой одежде. Также слизистая оказывается иссушенной из-за отопительного сезона, и вирусы с большей долей вероятности могут проникнуть в организм, объяснила специалист.

"Изменения в природе могут становиться причиной обострения заболеваний психоэмоциональной сферы. Также мы готовимся весной к всплеску аллергических реакций: еще ничего не цветет, но тает снег, и показавшиеся из-под него реагенты могут представлять угрозу для людей", – добавила Романенко.

Кроме того, весной возникают такие заболевания мочеполовой системы, как цистит и простатит, заключила эксперт.

Ранее трихолог Альбина Хохлова рассказала, что люди начинают терять волосы после зимы не только из-за дефицита витаминов, но и из-за неправильной шапки, средств для ухода и другого. По ее словам, все причины можно разделить на две основные группы: внешние и внутренние. Первой внешней причиной врач назвала неподходящие тугие шапки. Когда головной убор сдавливает голову, а у кожи головы нарушается микроциркуляция.

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