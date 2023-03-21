Врач-терапевт объяснила, как правильно одеваться ранней весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ранняя весна – самое опасное время, так как многие люди постепенно начинают снимать теплую одежду из-за благоприятной погоды. Это может привести к развитию простуды, а в весенний сезон вирусы особо активны. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

По ее словам, не меньше проблем может возникнуть и у того, кто надел вещи, предназначенные для аномальных холодов.

"Предположим, вы оделись так, как будто на улице минус 40 градусов. А потом выглянуло солнце, вам, соответственно, стало жарко, вы сняли с себя определенное количество одежды, не заметили, что резко похолодало и вас продуло, так как вы вспотели", – предупредила Чернышева, сообщает "Вечерняя Москва".

Врач отметила, что сейчас особую опасность представляют респираторные заболевания. Перепады температуры, дожди и солнце создают условия, подходящие для распространения возбудителей ОРВИ.

"Пожалуйста, следите за прогнозом погоды. Ожидаются осадки? Значит, подбирайте обувь, которая не промокнет, и одежду, прикрывающую ваше тело от мороза, ветра и холода", – посоветовала Чернышева.

Она напомнила, что всегда стоит носить собой запасную обувь и носки, чтобы вовремя переобуться, если вы промочили ноги.

Врач подчеркнула, что не стоит убирать зимнюю одежду в шкаф, так как мартовская погода весьма переменчива. Она предложила носить несколько слоев одежды, чтобы в случае потепления снять некоторые вещи.

Когда теплая погода установится на отметке около 10–15 градусов, тогда и можно снимать с себя головные уборы и перчатки, заключила терапевт.

Ранее эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что для борьбы с авитаминозом и поднятия иммунитета необходимо принимать витамины. Она напомнила, что после зимы многие люди ощущают упадок сил, апатию и раздражительность из-за нехватки витамина D. Примерно у 90% россиян наблюдается дефицит этого вещества. Для его восполнения врач советовала потреблять комплексные витамины и некоторые продукты.



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