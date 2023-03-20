Эндокринолог рассказала, как справиться с авитаминозом после зимы

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Для того чтобы справиться с авитаминозом, поддержать иммунитет и укрепить здоровье, необходимо принимать витамины, а также ввести в режим физические нагрузки, рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

"За минувшую зиму солнце светило москвичам всего 83 часа. Неудивительно, что многие из нас ощущают упадок сил, апатию, раздражительность. Это состояние не просто наши блажь и усталость. У него есть научное обоснование", – сказала Павлова, сообщает "Вечерняя Москва".

Врач объяснила, что без должного количества солнца организму начинает остро недоставать витамина D. Она отметила, что до 80% вещества вырабатывается организмом самостоятельно, когда солнечные лучи воздействуют на кожу.

"Но в наших широтах у людей наблюдается хронический дефицит витамина D. Сниженная концентрация этого витамина встречается почти у 90% россиян", – добавила она.

Эндокринолог подчеркнула, что витамин D важен для костей, выработки серотонина, а также влияет на синтез тестостерона у мужчин и на нормальную имплантацию эмбриона в матке у женщин.

Для того чтобы витамин лучше усваивался, Павлова советовала принимать его дополнительно с кальцием, D3 и B6, то есть в комплексах и только в первой половине дня. При выборе биологических добавок и комплексов эндокринолог предложила ориентироваться на российских производителей и чередовать их, так как все препараты различаются по составу.

Павлова напомнила, что запивать витамины надо только водой. Чай, кофе или какао вымывают часть полезных веществ. Не менее важны для восстановления и физические нагрузки, хотя бы небольшая утренняя зарядка, во время которой можно начать петь.

"Вы замечали, что, когда мы поем – хоть хором, хоть в одиночестве, – на душе становится легче? Этому тоже есть научное объяснение. Во время вокальных занятий вырабатывается еще один гормон счастья – окситоцин. А он, в свою очередь, стимулирует и синтез серотонина", – добавила врач.

Для восстановления организма после зимы эндокринолог предложила включить в рацион шоколад и бананы, в которых содержится аминокислота триптофан, она тоже помогает восполнять серотонин. Она добавила, что витамины можно найти в свежезамороженных продуктах, печени трески, жирной рыбе, икре, яичном желтке, сливочном масле и в некоторых грибах. Также врач напомнила, что, помимо витамина D, в рыбе, особенно красной и жирной, содержится омега-3, в которой организм после зимы нуждается не меньше.

"Проблема в том, что полностью восполнить дефицит этого витамина только за счет пищи очень сложно. Взрослому человеку пришлось бы съедать 150 граммов лососины каждый день, чтобы обеспечить хотя бы половину суточной дозы (400 международных единиц) – а мы этого не делаем. Поэтому восполнять его недостаток в наших широтах лучше всего с помощью БАД и витаминных препаратов", – сказала Павлова.

Врач резюмировала, что Российская ассоциация эндокринологов рекомендует для профилактики дефицита дозировку 600–800 международных единиц в сутки для людей 18–50 лет. Старше 50 лет рекомендуется дозировка 800–1 000 международных единиц в сутки. Особое внимание на витамин D стоит обратить пожилым и полным людям. Если в больнице у человека выявят дефицит, то врач назначит необходимое количество единиц витамина индивидуально.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что шоколад без сахара считается наиболее полезным и его можно есть пожилым людям. Он советует есть порядка 50 граммов в день. Врач добавил, что шоколад оказывает на организм омолаживающее и противовоспалительное действие.



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