Москвичам рассказали о погоде в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил о погоде в Москве в выходные дни, 1 и 2 апреля. В беседе с RT он подчеркнул, что жителей и гостей Москвы ждет дождь.

Так, 1 апреля погода окажется облачная, с прояснениями, ночью будут небольшие осадки, а днем в столицу придет дождь. Температура в ночное время суток составит от 1 до 3 градусов, днем она поднимется до 9 градусов.

В воскресенье, 2 апреля, столбики термометров ночью покажут от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 10 до 12 градусов. Ветер окажется юго-восточным и будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Синоптик отметил, что до 4 апреля погода будет находиться под воздействием циклона.

"В понедельник облачно и небольшой дождь. Ночью – 0…5 градусов, а днем – 5…10 градусов. К среде давление вырастет. Поэтому в среду и четверг прогнозируется переменная облачность без осадков. Но за счет малооблачности ночью будет подмораживать до -2…3 градусов", – добавил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что москвичей ожидает мокрый снег в ночь на 1 апреля. По словам синоптика, прошедшей ночью в столичном регионе выявили заморозки. На ВДНХ температура составила минус 1 градус, на Балчуге столбики термометров показали около минус 0,3 градуса, а в Тушине – минус 1,7 градуса.

Синоптики рассказали о температуре воздуха в столичном регионе 31 марта

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