Синоптик предупредил о возвращении холодов в столицу в первой декаде апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После аномального для мартовских дней тепла в Москву вернутся холода. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По его словам, в столице на этой неделе прогнозируется в основном облачная погода.

"В среду днем воздух прогреется до +8...+10, в четверг прогнозируется +5...+10 градусов. В пятницу в дневные часы температура несколько понизится и составит +5...+7 градусов", – поделился Цыганков.

Синоптик добавил, что следом температура воздуха продолжит понижаться. В первой декаде апреля ожидается мокрый снег с заморозками, столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Цыганков также предрек сохранение ночных заморозков в апреле. В дневное время суток температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов.

Между тем в российском Гидрометцентре рассказали, что в среду, 29 марта, в Москве прогнозируется облачная погода с дождем. Скорость восточного и юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 29 марта

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