Эксперт объяснила, что прогнозировать пик сезонной аллергии сложно из-за изменчивой погоды

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Прогнозировать время, на которое придется пик сезонной аллергии в этом году, в настоящее время сложно. Все зависит от погодных условий. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

"Сейчас если такая солнечная погода простоит буквально неделю, то, естественно, береза начнет цветение. И как раз на цветение березы приходится пик аллергии. <…> Все будет зависеть от погодных условий, от температуры, влажности воздуха", – пояснила она ТАСС.

Эксперт добавила, что береза является ведущим аллергеном, дискомфорт от которого испытывает большинство людей. После нее начинают зацветать злаковые травы, среди которых главным и распространенным аллергеном является тимофеевка. Среди сорных трав, чье цветение приходится на середину лета, Вершинина советовала избегать полыни и амброзии.

Она подчеркнула, что аллергия – это заболевание иммунитета.

"Это внутренняя настройка, когда иммунная система теряет невосприимчивость к обычным факторам среды и объявляет их какими-то врагами, вместо инфекции начинает бороться с совершенно безобидными факторами среды", – отметила Вершинина.

Специалист рекомендовала не лечиться самостоятельно, а обращаться к специалистам. Вершинина подчеркнула, что большинство антигистаминных препаратов только подавляют симптомы, но не лечат корень проблемы.

Ранее врач-терапевт Елена Попова объясняла причины, по которым в весенне-осенний период происходит обострение нескольких хронических заболеваний. Она отметила, что это может быть следствием ослабленного иммунитета, нехватки витаминов, изменения уровня кислотности в желудке, стрессов и многого другого. Чаще всего в данный период начинается обострение гастрита, энтерита, колита, язвенной болезни желудка и язвы двенадцатиперстной кишки.



"Доктор 24": неожиданные симптомы аллергии

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