Синоптик предупредил москвичей о похолодании в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва попадет под влияние циклона в среду, 29 марта, столбики термометров опустятся до плюс 2–4 градусов, однако 2 апреля в столицу придет тепло до 10 градусов. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что 28 марта температура составит от 11 до 12 градусов.

"Теплая ночь будет и в среду, около плюс 5–7, и в первой половине дня температура тоже будет выше нормы, плюс 9–10 градусов, но уже во второй половине дня циркуляция будет меняться, и Москва на небольшой промежуток времени окажется под воздействием циклона", – указал синоптик.

Вильфанд пояснил, что ветер окажется северо-западным и западным. Вечером 29 марта отметки термометров покажут около 2–4 градусов, а ночью – 0 градусов.

"В среду после полудня также будет дождь, выпадет где-то 4–6 миллиметров осадков, для марта это достаточно много – примерно 10–15% от нормы. В четверг температура будет еще ниже", – добавил он.

Вильфанд сказал, что 31 марта температура будет около многолетних значений. Так, в ночное время суток столбики термометров покажут от 0 до минус 5 градусов, днем температура составит около 5 градусов.

"Сейчас аномалия температуры 5–7 градусов выше нормы, а в пятницу она приблизится к нормальным значениям для этого времени года, будут небольшие осадки", – сообщил собеседник агентства.

В субботу, 1 апреля, ожидаются осадки и ночные температуры до 0 градусов. Днем потеплеет до 8 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в столице в пятницу, 31 марта. Интенсивность осадков возрастет в дневное время 29 марта и в ночь на 30 марта. В этом время ожидается по пять миллиметров осадков.

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