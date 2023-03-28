Прошедшей зимой снег в Московской области шел более 50 дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедший зимний период в Подмосковье снег шел больше 50 дней. В среднем для уборки и очистки дорожной сети были задействованы более 2 тысяч единиц спецтехники и около 2,5 тысячи дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ведомстве отметили, что особенностью минувшей зимы стали неоднократные перепады температуры через 0 градусов.

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик добавил, что всего за зимний сезон было вывезено более 3,5 миллиона кубометров снега – это больше 175 тысяч грузовых машин.

На сегодняшний день дорожные службы региона работают согласно погодным условиям. В том числе продолжается круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, службы готовы к локальной обработке дорог противогололедными материалами, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что синоптики зафиксировали один из самых ранних сходов снежного покрова в Москве 26 марта. Специалисты уточнили, что на метеостанции, находящейся на ВДНХ, еще есть снег, но он занимает менее половины всей территории.

Вместе с тем заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что похолодание придет в столицу уже в середине текущей недели, однако температурные перепады будут не так ощутимы.

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