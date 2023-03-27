Синоптики сообщили о раннем сходе снежного покрова в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики зафиксировали один из самых ранних сходов снежного покрова в Москве 26 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Это на целую декаду раньше средней даты в XXI веке (6 апреля) и второе место вместе с 26 марта 2005 года среди самых ранних сходов постоянного снежного покрова", – указано в сообщении.

Синоптики уточнили, что на метеостанции, находящейся на ВДНХ, еще есть снег, но он занимает менее половины всей территории. Они добавили, что по правилам метеонаблюдений если снег покрывает менее 50% территории, то его можно считать сошедшим.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что 28 марта станет самым теплым днем в столице на этой неделе.

По его словам, в Москве будет наблюдаться теплая и облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, а температура воздуха достигнет отметок в 12–14 градусов, заявил он. Синоптик уточнил, что на этой недели стоит ожидать чаще пасмурной погоды.



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