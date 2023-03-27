В Росгидромете пообещали до 14 градусов тепла в Москве на неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник, 28 марта, станет самым теплым днем в столице на неделе. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Во вторник, 28 марта, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 12...14 градусов. Это самый теплый день на неделе.

По словам специалиста, погода в городе на этой неделе ожидается в основном пасмурной. Солнце может ненадолго показаться только во вторник и ближе к выходным. В среду днем воздух прогреется до 8...10, в четверг прогнозируется до 5...10 градусов. В пятницу в дневные часы температура несколько понизится и составит 5...7 градусов, уточнил Цыганков.

"Днем в субботу, 1 апреля, будет облачно, небольшой кратковременный дождь и 3…8 градусов. В воскресенье тоже облачно, небольшой кратковременный дождь и 9…14 градусов днем, но это еще предварительно. Может, будет попрохладнее, если притормозит процесс потепления", – заключил синоптик.

Ранее россиянам рассказали, как следует одеваться ранней весной, чтобы не заболеть. Врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендует носить несколько слоев одежды. При таком подходе человек может снять некоторые вещи, если вдруг на улице резко потеплеет. Кроме того, стоит брать с собой сменную обувь и носки. В этом случае можно будет не ходить целый день с мокрыми ногами, а переобуться.



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