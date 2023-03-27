Синоптик предупредил москвичей о "барическом лобзике"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей на этой неделе ожидает барический лобзик, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Это значит, что давление будет скакать то вверх, то вниз. По словам синоптика, самый сильный скачок прогнозируется со среды на четверг.

В понедельник, 27 марта, атмосферное давление в Москве составляет 736 миллиметров ртутного столба, во вторник, 28 марта, ожидается 743 миллиметра ртутного столба, в среду – 737 миллиметров ртутного столба. 30 марта давление поднимется на 10 единиц, до 747 миллиметров ртутного столба.

Жителей и гостей Москвы ожидают дожди в начале апреля. В ночное время в субботу, 1 апреля, температура не покажет значений ниже 4 градусов, днем она поднимется до 9 градусов. В воскресенье, 2 апреля, столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов, а ночью температура составит около 0 градусов.

До этого Гидрометцентр России рассказал, что в понедельник, 27 марта, Московский регион ожидают облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра будет 5–10 метров в секунду. Синоптики также отметили, что атмосферное давление установится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности продлили до 27 марта

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