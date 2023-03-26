В столичном Дептрансе призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном Дептрансе призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах 26 марта из-за дождя.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве до 18 часов будет идти дождь", – отмечает ведомство в своем телеграм-канале.

Водителям порекомендовали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны и соблюдать дистанцию.

Ранее москвичей предупредили о самом дождливом в метеоистории 26 марта.

С 12:00 до 15:00 ожидается сильный дождь. Синоптики порекомендовали москвичам брать с собой на улицу зонт.

По словам синоптиков, за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года 26 марта был таким же дождливым только в 1951 году. Тогда выпало 11,8 миллиметров осадков, что пока является рекордным для 26 марта.



Синоптики обещают, что за выходные в столице сойдет весь снег

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