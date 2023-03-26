Москвичам рассказали о погоде 26 марта

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Облачная погода и дождь ожидают столичный регион в воскресенье, 26 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Южный с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение на фоне вероятного подъема уровня воды в реках.

Согласно информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках может составить 1–2 метра. Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог.

На дорогах и магистралях Подмосковья образовались огромные лужи. Водители едут в воде по капот, а на Каширском шоссе недалеко от Видного образовалось мини-озеро.

Синоптики обещают, что за выходные в столице сойдет весь снег

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