Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о самом дождливом в метеоистории 26 марта. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

"Виной тому станет североатлантический циклон, который обрушит на столичной регион от 10 до 19 миллиметров осадков (1–2 ведра дождевой воды на метр квадратный. – Прим. ред.), что составляет 25–50% от всей месячной нормы", – отметили в сообщении.

С 12:00 до 15:00 ожидается сильный дождь. Синоптики порекомендовали москвичам брать с собой на улицу зонт.

По словам синоптиков, за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года 26 марта был таким же дождливым только в 1951 году. Тогда выпало 11,8 миллиметров осадков, что пока является рекордным для 26 марта.

Эксперты считают, что сегодняшнее воскресенье будет самым влажным за последние 75 лет, и будет побит суточный рекорд осадков.

Ранее сообщалось, что 26 марта температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Южный с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.



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