Москвичам рассказали о погоде 27 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столичный регион в понедельник, 27 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве к вечеру 26 марта. Всего же с начала марта в столице выпало 54 миллиметра осадков, что примерно в 1,5 раза больше месячной нормы.

Из-за осадков 27 марта в Подмосковье ожидается пик половодья. Уровень воды может достичь опасных отметок в Москве-реке, Малой Истре, Пахре и других реках.

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