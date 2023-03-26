Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве к вечеру 26 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 миллиметров осадков выпало в Москве к вечеру 26 марта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"По предварительным данным, прирост осадков к 18:00 составил чуть менее 30% месячной нормы", – отметили в ведомстве.

Всего с начала марта в столице выпало 54 миллиметра осадков, это примерно в 1,5 раза больше месячной нормы. Для 26 марта рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1951 году, когда прирост влаги составил 12 миллиметров.

Ранее сообщалось, что это воскресенье в Москве может стать самым дождливым 26-м марта в истории метеонаблюдений. Осадки в город принес североатлантический циклон. Ожидается, что в городе выпадет в итоге от 10 до 19 миллиметров осадков.

Также в столице наблюдается туман. В связи с этим Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности. Пониженная видимость сохранится в городе как минимум до утра понедельника.

По данным столичного Дептранса, из-за тумана видимость может упасть до 200–700 метров. Также не исключено образование гололедицы. Водителей просят быть внимательнее за рулем.



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