Синоптик рассказал, когда в Москве закончится волна тепла

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 29 марта, в Москве и Подмосковье стоит ожидать небольшого понижения температуры. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как отметил синоптик в беседе с RT, сейчас температура воздуха в столице соответствует апрельским значениям.

"И эта волна тепла далеко еще не закончилась. Она закончится к среде, 29 марта", – поделился он.

Шувалов заявил, что 25 марта, в субботу, столбики термометров поднимутся до 12 градусов, а в центре Москвы – до 14–15 градусов. 26 марта, в воскресенье, стоит ожидать дождей с утра до вечера, а температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

"Этот цикл повторится еще в понедельник и во вторник. Еще раз температура повысится до 10–12 градусов, а в среду, 29 марта, нас ждет небольшое понижение температуры", – резюмировал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Московском регионе на фоне подъема уровня воды в реках с 25 по 28 марта объявлено штормовое предупреждение. Согласно данным центра, уровень воды в реках в указанный период будет составлять 1–2 метра. Помимо этого, из-за прогнозируемого в столице дождя на дежурство вышли бригады Мосводостока.



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