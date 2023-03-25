Количество снега в Москве уменьшится в выходные за счет теплой погоды и дождя

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Треть месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе к концу выходных. Вместе с установившейся теплой погодой это повлияет на уменьшение раньше времени количества снега в некоторых районах Москвы и области, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в субботу температура превысит норму на 6–7 градусов. По словам синоптика, такая теплая погода не характерна для марта и опережает климатическую погоду на 3–3,5 недели. При этом и в субботу, и в воскресенье ожидаются обильные осадки.

"Все это, с учетом дождя, который был в пятницу, приведет к тому, что за три дня в столичном регионе выпадет 30% месячной нормы осадков", – пояснил Вильфанд.

Такие погодные условия называют "дружной весной", поскольку перенос тепла с Средиземного моря и южной Атлантики сопровождается вполне заметными дождями. Они и будут способствовать существенному уменьшению снежного покрова и даже его сходу.

Однако синоптик заметил, что это не означает, что в апреле не будет разного вида осадков, в том числе и в виде мокрого снега и снега. В то же время, по его словам, сильных снегопадов уже ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают Москву и Подмосковье в субботу, 25 марта. Температура воздуха в столице составит от 11 до 13 градусов, в области – от 9 до 14 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.

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