Москвичам рассказали о погоде 25 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают Москву и Подмосковье в субботу, 25 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 11 до 13 градусов, в области – от 9 до 14 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что за пятницу 24 марта, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Прирост осадков, по данным столичного Метеобюро, составил 7 миллиметров.

В выходные в Москве также стоит ожидать дождей. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дождливую погоду и множество облаков в столицу принесут Скандинавский или Атлантический циклоны.

Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!