Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Фото: Агентство "Москва"

На опорной метеостанции в Москве 24 марта за 12 часов прирост осадков составил 7 миллиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные столичного Метеобюро.

"По предварительной оценке, за день в городе выпало около 20% месячной нормы осадков", – отметил представитель Метеобюро.

По его словам, данные были получены в 18:00 с метеостанции на ВДНХ. Он также подчеркнул, что месячная норма осадков в марте приравнивается к 34 миллиметрам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе на фоне подъема уровня воды в реках с 25 по 28 марта объявлено штормовое предупреждение.

По словам синоптика, в Москве произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог. Кроме того, уровень воды в реках в указанный период будет составлять 1–2 метра.



В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков за 3 дня – синоптики

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