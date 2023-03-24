Синоптик предупредил москвичей о переменной облачности и дождях в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В предстоящие выходные в Москве стоит ожидать дождей. Об этом радио КП рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам синоптика, дождливую погоду и множество облаков в столицу принесут Скандинавский или Атлантический циклоны.

"То же самое касается северо-запада России – дожди не обойдут стороной Санкт-Петербург, Псковскую, Новгородскую, Тверскую и Смоленскую области", – добавил Варакин.

Синоптик отметил, что даже при такой погоде температура поднимется до 10–12 градусов, что на 5–7 градусов превышает норму.

"Но в тылу у этого циклона будет резкое понижение температур, которое настигнет Санкт-Петербург, Псковскую и другие области в последние дни марта. В Москву похолодание придет в первые дни апреля", – резюмировал Варакин.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 29 марта в Москве и Подмосковье стоит ожидать небольшого понижения температуры. Он добавил, что сейчас температура воздуха в столице соответствует апрельским значениям. Синоптик заявил, что 25 марта столбики термометров поднимутся до 12 градусов, а в центре Москвы – до 14–15 градусов.



"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные 25–26 марта

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