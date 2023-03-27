Москвичам рассказали о погоде в первые дни апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей и гостей Москвы ожидают дожди в начале апреля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в ночное время в субботу, 1 апреля, температура не покажет значений ниже плюс 4 градусов, днем она поднимется до плюс 9 градусов.

"Но дожди не прекратятся. Ослабнет ветер, показатели атмосферного давления упадут до 736 миллиметров ртутного столба", – подчеркнул метеоролог.

Синоптик добавил, что в воскресенье, 2 апреля, столбики термометров покажут от плюс 5 до плюс 10 градусов, а ночью температура составит около 0 градусов.

До этого Гидрометцентр России рассказал, что в понедельник, 27 марта, московский регион ожидают облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра будет 5–10 метров в секунду. Синоптики также отметили, что атмосферное давление установится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности продлили до 27 марта

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