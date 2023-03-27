Москвичей предупредили о грядущем похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Похолодание придет в столицу уже в середине текущей недели, однако температурные перепады будут не так ощутимы, заявила в разговоре с радио КП заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам эксперта, относительно теплая погода в Московском регионе продержится до среды, 29 марта, во вторник, 28 марта, воздух в столице прогреется до 12–14 градусов.

"Ближе к концу марта пришедший антициклон принесет похолодание, но он нас коснется только краем, поэтому температурные перепады будут не так уж ощутимы", – рассказала Паршина.

30 и 31 марта в регионе ночью может подмораживать до -5 градусов, днем воздух прогреется до 3–8 градусов, отметила синоптик.

Однако в южных городах страны ожидаются грозовые дожди, сильный ветер и мокрый снег, затем основной холод сместится в сторону Урала и Юго-Западной Сибири, где в ближайшие дни дневная температура может упасть до нуля.

Ранее метеоролог рассказал, какая погода ждет москвичей в начале апреля. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, ночных заморозков в городе не ожидается, но второй месяц весны начнется с дождей.

Однако рецидивы холода еще будут, поэтому автомобилистам не стоит спешить со сменой зимней резины. Эксперты советуют дождаться окончания первой декады апреля.



Синоптики сообщили, что 28 марта может стать самым теплым днем в Москве на этой неделе

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