Синоптик рассказал москвичам, когда лучше переобувать автомобиль

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Менять зимнюю шину на летнюю столичным автомобилистам стоит не раньше 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, рецидивы холода еще будут, на этой неделе это не последняя волна. Он подчеркнул, что в первой декаде апреля погода снова будет неустойчивой. Высока вероятность того, что температура понизится до околонулевых значений или даже до слабых заморозков.

"Говорить о том, стоит ли "переобуваться", пока рано. Надо выждать момент по крайней мере до окончания первой декады апреля месяца", – сказал Тишковец.

Он добавил, что особенно это касается тех, кто собирается совершать дальние поездки по европейской территории России, а также в южные регионы, куда к четвергу прорвется клин холода.

Жителей и гостей Москвы ожидают дожди в начале апреля. В ночное время в субботу, 1 апреля, температура не покажет значений ниже 4 градусов, днем она поднимется до 9 градусов. В воскресенье, 2 апреля, столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов, а ночью температура составит около 0 градусов.

До этого Гидрометцентр России рассказал, что в понедельник, 27 марта, Московский регион ожидают облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра будет 5–10 метров в секунду. Синоптики также отметили, что атмосферное давление установится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности продлили до 27 марта

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