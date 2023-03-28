Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в последнюю неделю марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в столице в пятницу, 31 марта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, интенсивность осадков возрастет в дневное время 29 марта и в ночь на 30 марта. В этом время ожидается по пять миллиметров осадков. Позднякова отметила, что подобные колебания погоды объясняются разными циклонами.

"29 марта нас ждет циклон, сопоставимый со вчерашним. Мы будем находиться в центре циклона в середине недели. Пока улучшения погоды, чтобы ее характер определял антициклон, не видно", – заключила синоптик.

Между тем в российском Гидрометцентре рассказали, что 28 марта в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В первой половине дня местами ожидается туман.

Температура воздуха днем в городе составит от 11 до 13 градусов, по области – от 9 до 14 градусов. По оценке синоптиков, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Кроме того, москвичей предупредили о похолодании, которое нагрянет уже в середине текущей недели. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, температурные перепады будут не так ощутимы.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 28 марта

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