Москвичей предупредили о мокром снеге в ночь на 1 апреля

Фото: Агентство "Москва"

Жителей и гостей Москвы ожидает мокрый снег в ночь на 1 апреля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К вечеру в Москве – дождь, в ночь на субботу – мокрый снег", – подчеркнул он.

По словам синоптика, прошедшей ночью в столичном регионе выявили заморозки. На ВДНХ температура составила минус 1 градус, на Балчуге столбики термометров показали около минус 0,3 градуса, а в Тушино – минус 1,7 градуса.

Метеоролог указал, что более холодные температуры были зафиксированы на северо-западе и западе Московской области. В Шаховской отметки держались на минус 5,7 градусах, в Волоколамске температура составила минус 5,2 градуса, в Можайске – минус 5,1 градуса, в Клину – минус 5 градусов.

"В соседних регионах было еще морознее. В Тверской области – до минус 9,8 градуса, в Смоленской и Калужской областях – до минус 7,2 градуса", – отметил он.

В свою очередь, на сайте центра погоды "Фобос" говорится, что 31 марта в Москву придет циклон с юга. Столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов. Ветер окажется северным и северо-восточным и будет достигать 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в предстоящие выходные ожидаются кратковременные дожди. По словам синоптика, в субботу и воскресенье столбики термометров будут держаться на показателе в 8–10 градусов тепла.

"Утро": 7 градусов ожидается в столице 31 марта

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