Жителям Москвы рассказали о погоде 31 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В последний рабочий день недели, 31 марта, в Москве прогнозируются переменная облачность и небольшой дождь, по области местами умеренный. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем столбики термометров в столице будут показывать от 6 до 8 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов. Вечером в Москве местами ожидается туман.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области порекомендовали столичным автомобилистам подождать со сменой зимней резины еще около недели.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о возвращении холодов в столицу в первой декаде апреля.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 31 марта

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