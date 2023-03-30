Столичным водителям рекомендовали подождать со сменой резины еще около недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителям не следует менять зимнюю резину в ближайшие дни, лучше всего будет ориентироваться на прогноз после 7–9 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Там рассказали, что менять шины лучше при стабильной положительной среднесуточной температуре.

"Так как в Московском регионе к концу недели прогнозируются близкие к нулю, а местами отрицательные температуры, то менять резину на летнюю пока преждевременно – лучше ориентироваться на прогноз после 7–9 апреля", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мотосезон по традиции стартует в конце апреля. В Подмосковье свою деятельность осуществляют порядка 1,2 тысячи комплексов фотовидеофиксации по движению потока, они распознают госномер позади транспортного средства.

Похожее мнение выразил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, который рекомендовал менять зимнюю шину на летнюю не раньше 10 апреля. По словам синоптика, автомобилистам следует выждать момент по крайней мере до окончания первой декады апреля месяца.

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