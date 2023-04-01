Москвичам назвали рекомендованную дату перехода на летние автошины

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Менять резину на автомобиле жителям Москвы следует начать после 10 апреля, однако на юге России ее уже можно будет сменить после 5 апреля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, для смены зимней резины ночные температуры не должны опускаться ниже плюс 5 градусов в течение пяти дней.

До этого москвичам рассказали о погоде 1 апреля. Так, в столице ожидаются прояснения и небольшой дождь. Утром местами возможна гололедица.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 6...8 градусов, по области столбики термометров будут располагаться в пределах 4...9 градусов. Скорость южного ветра в столице составит 4–9 метров в секунду

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на следующей неделе ожидается облачная погода с потеплением до 13 градусов. 3 апреля день будет умеренно теплым, температура на 3–4 градуса выше нормы. Ночью – около 5 градусов, днем – от 8 до 13 градусов и небольшой дождь.

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