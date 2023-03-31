Москвичам пообещали до 13 градусов на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве на следующей неделе ожидается облачная погода с потеплением до 13 градусов. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"3 апреля день будет умеренно теплым, температура на 3–4 градуса выше нормы. Ночью – около 5 градусов, днем – от 8 до 13 градусов и небольшой дождь", – отметил метеоролог.

Схожая ситуация сохранится до воскресенья, 9 апреля. При этом начиная с пятницы в городе слегка похолодает: в дневные часы температура составит 7–12 градусов, а в ночные – от 2 до 7 градусов.

"И все время облачно и небольшой дождь. Вот такая типичная весна", – добавил Вильфанд.

Что касается предстоящих выходных, 1 и 2 апреля, то в ночь на субботу в городе может пройти мокрый снег, не исключена гололедица. Днем 1 апреля в столице будет 6–8 градусов, а 2 апреля потеплеет до 10–12 градусов.

26 марта в столице зафиксировали один из самых ранних сходов снежного покрова. Это на 10 дней раньше среднего показателя XXI века. Так, на метеостанции на ВДНХ еще есть снег, но его площадь составляет меньше 50% территории, что позволяет считать снег сошедшим.



"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве в выходные, 1–2 апреля

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