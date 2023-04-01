06:37Общество
Москвичей предупредили о небольшом дожде и гололедице 1 апреля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В субботу, 1 апреля, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Утром местами возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах 6...8 градусов, по области – в пределах 4...9 градусов.
Скорость южного ветра в столице составит 4–9 метров в секунду, атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде на следующей неделе. Так, в столице ожидается облачная погода с потеплением до 13 градусов.
До этого в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области порекомендовали столичным водителям подождать со сменой резины еще около недели. Лучше всего будет ориентироваться на прогноз после 7–9 апреля.
"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве в выходные 1–2 апреля
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!