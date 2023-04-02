Астролог назвала неудачные дни для регистрации брака

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регистрация брака в период ретроградной Венеры и в определенные лунные дни может поставить под вопрос счастливую жизнь пары. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По ее словам, дата официального оформления отношений влияет на всю семейную жизнь. "Любовная пара как корабль, который спускают на воду в день бракосочетания. От даты, в которую это произойдет, будет зависеть, какие штормы, штили, бури или айсберги встретятся на пути этого судна", – пояснила астролог.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Очень плохо регистрировать отношения и даже проводить помолвки в период ретроградной Венеры. В 2023 году он выпадает на время с 23 июля по 4 сентября.

Пара, расписавшаяся в любой из дней этого периода, рискует столкнуться с серьезными испытаниями. Это может поставить под вопрос счастливую жизнь семьи, предупредила астролог.

Кроме того, влюбленным при выборе даты бракосочетания стоит заглянуть в лунный календарь, отметила она. Неблагоприятными для брака являются 9-й, 15-й, 19-й, 20-й и 23-й лунные дни. Благоприятными – 6-й, 7-й, 10-й, 11-й, 12-й, 16-й, 17-й, 21-й и 27-й, перечислила эксперт.

Также для заключения брака хорошо подходит 28-й лунный день. Но только при наличии в лунном месяце тридцатого дня, что бывает нечасто, заключила Файкина.

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