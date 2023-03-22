Эксперт рассказала, какое астрологическое событие 23 марта изменит мир

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23 марта планета Плутон перейдет в знак Водолея: под влиянием этого события новые технологии начнут развиваться активнее, а всех людей ждет период глубокой внутренней трансформации. Об этом Москве 24 рассказала астролог, астропсихолог Тиана Атлас.

По ее словам, Плутон останется в знаке Водолея до 2044 года и все это время будет связано со значительными переменами на мировой арене.



Тиана Атлас астролог, астропсихолог Водолей – это знак инноваций, прогресса и гуманизма. Поэтому одним из возможных последствий перехода в него Плутона будет появление новых технологий и научных открытий, которые колоссальным образом повлияют на наш образ жизни.

Можно ожидать больших достижений в таких областях, как искусственный интеллект, биотехнологии и исследование космоса, пояснила астролог.

Она добавила, что Водолей считается самым демократически настроенным знаком, а Плутон придает ему мощный заряд энергии. "В период их сочетания в прошлый раз произошла, например, Великая французская революция и закончилась война за независимость США", – отметила Атлас.

Она добавила, что на личном уровне это событие может принести период глубокой внутренней трансформации и роста. Внешние же обстоятельства могут подтолкнуть к развитию в неожиданном направлении. При этом возможно, что людям придется противостоять ограничениям и страхам, рассказала астролог.



Тиана Атлас астролог, астропсихолог Это может быть время глубокого исцеления как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Но возможно, что оно будет проходить болезненно.

Что касается отдельных знаков зодиака, то особенно благоприятным этот период станет для Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов. У них появятся новые возможности, перед ними будут открываться все условные границы, пояснила астролог.

"Но учтите, что Плутон никогда не дает ничего просто так. Без усердной работы и силы воли добиться успеха будет непросто. И все же Вселенная поддержит тех, кто готов рискнуть", – подчеркнула Атлас.

В свою очередь, Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям придется в этот период не просто менять свои устои, но и преодолевать всевозможные препятствия. Зато несгибаемый характер этих знаков может в итоге дать такие результаты, которые им до этого даже не снились, заключила эксперт.

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