Астролог рассказала, кому "розовое" полнолуние поможет разобраться в себе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В полнолуние 6 апреля появится отличная возможность оценить, насколько правильно выстраиваются отношения с партнерами. Об этом Москве 24 рассказала астролог Олеся Ракунова.

По ее словам, 6 в 07:34 по московскому времени начнется “розовое” полнолуние. Такое название ему дали индейцы, потому что проходит оно во время цветения розовых полевых цветов.

"В древности люди связывали все астрономические явления с происходящими на Земле событиями. И конечно, сама Луна розовой не будет. Зато несколько дней мы сможем любоваться круглым ярким диском на ночном небе", – отметила астролог.

Она отметила, что в целом полнолуние работает как некий "катализатор всех эмоциональных процессов": что успело накопиться на растущей Луне до него, то и проявится максимально заметно.

"Поэтому будет возможность лучше разобраться в себе, своих чувствах, понять свои потребности. Особенно стоит прислушаться к себе Овнам и Весам, а так же тем, кто обладает водными энергиями в гороскопе – Ракам, Скорпионам, Рыбам, так как они наиболее эмоциональные знаки", – уточнила астролог.

Олеся Ракунова астролог А так как полнолуние помогает увидеть, как мы проявляем себя в партнерстве, появится возможность увидеть, почему возникают трудности в общении с окружающими.

Она предупредила, что в полнолуние эмоции часто льются через край, многие испытывают эмоциональное напряжение. "Необходимо воздержаться от участия в конфликтных ситуациях, спорах и ссорах", – пояснила Ракунова.

Ранее астролог Катерина Дятлова рассказала, что пятницей управляет Венера – планета любви и наслаждения. Поэтому в этот день недели хорошо делать то, что приносит удовольствие, и налаживать отношения.

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