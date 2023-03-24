Астролог рассказала, чем нужно обязательно заниматься каждую пятницу

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Пятницей управляет планета Венера, и это делает день особенным – идеальным, чтобы наслаждаться жизнью и налаживать отношения. Об этом Москве 24 рассказала астролог Катерина Дятлова.

По ее словам, каждому дню недели покровительствует определенная планета, наделяя его особым характером. Учитывая это, можно выделить рекомендации, как прожить данное время гармонично.





Катерина Дятлова астролог Пятнице покровительствует Венера – планета любви и наслаждения. В этот день нас ждет особый успех в романтических отношениях, в попытках завести новые знакомства или помириться с кем-то – легко будет урегулировать или сгладить даже самый острый конфликт.

В пятницу хорошо делать то, что приносит удовольствие. И даже те, кто на диете, именно в этот день могут позволить себе небольшой читмил, отметила астролог.

Учитывая, что Венера также олицетворяет красоту, гармонию и эстетику, в пятницу обязательно порадуют результаты от создания чего-то прекрасного: будь это садоводство, декор помещения, оформление блюд или работа над собственной внешностью.



Катерина Дятлова астролог Удачным решением будет пойти в салон красоты или на шопинг, заняться любым видом искусства или отправиться туда, где можно посмотреть на красоту – рукотворную или природную.

А еще Венера – это планета уравновешенности и ценностей. Поэтому в пятницу стоит провести анализ потраченного за прошедшую неделю и распределить бюджет на будущее с учетом пополнения финансовой подушки и выгодных инвестиций, заключила астролог.

Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, что о перспективах на любовном фронте многое можно узнать по линии брака, которая располагается на ребре ладони чуть ниже мизинца. Если эта линия четкая, глубокая, идет горизонтально, то человек, скорее всего, проживет счастливую жизнь с одним партнером.

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