08:00Общество
Астролог рассказала, чем нужно обязательно заниматься каждую пятницу
Фото: depositphotos/mozzyb
Пятницей управляет планета Венера, и это делает день особенным – идеальным, чтобы наслаждаться жизнью и налаживать отношения. Об этом Москве 24 рассказала астролог Катерина Дятлова.
По ее словам, каждому дню недели покровительствует определенная планета, наделяя его особым характером. Учитывая это, можно выделить рекомендации, как прожить данное время гармонично.
В пятницу хорошо делать то, что приносит удовольствие. И даже те, кто на диете, именно в этот день могут позволить себе небольшой читмил, отметила астролог.
Учитывая, что Венера также олицетворяет красоту, гармонию и эстетику, в пятницу обязательно порадуют результаты от создания чего-то прекрасного: будь это садоводство, декор помещения, оформление блюд или работа над собственной внешностью.
А еще Венера – это планета уравновешенности и ценностей. Поэтому в пятницу стоит провести анализ потраченного за прошедшую неделю и распределить бюджет на будущее с учетом пополнения финансовой подушки и выгодных инвестиций, заключила астролог.
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