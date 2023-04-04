Синоптик заявил, что серьезных холодов в Москве больше не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Серьезные холода больше не придут в столичный регион, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам эксперта, в столице и Московской области на этой неделе установится теплая весенняя погода. Однако ночью еще могут быть минусовые температуры, предупредил синоптик. В дневное же время показатели могут превысить 10 градусов.

"Европейскую территорию будут посещать антициклоны северо-запада и Скандинавии, что гарантирует обилие солнечного света и отсутствие осадков", – добавил Шувалов.

Как отметил эксперт, температура может подниматься выше нормы на 3–4 градуса. Кроме того, по его прогнозам, зелень начнет расцветать к концу недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что на этой неделе в столичном регионе прогнозируется сухая солнечная погода с температурой до 13 градусов и повышением атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба.

Понедельник, 3 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала года. К 13:00 воздух прогрелся до 13,5 градуса.



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