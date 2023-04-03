Синоптик пообещала до 13 градусов тепла на неделе в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На неделе с 3 апреля температура воздуха в столице прогреется выше климатической нормы, к среде столбики термометров покажут до 8...13 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первую половину недели погоду в городе будет определять южный циклон. Он принесет в столицу теплый воздух и небольшие дожди. В ночь на вторник, 4 апреля, ожидается 3...5 градусов, днем будет 10...11 градусов.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" С середины недели власть над погодой перейдет к антициклону. Она будет облачная с прояснениями. В начале – без существенных осадков, а затем просто без осадков. Преобладающая температура днем со среды по субботу будет 8…13 градусов. Это выше климатической нормы.

"Предварительно, Вербное воскресенье обещает быть относительном теплым с комфортной погодой без осадков, где-то в пределах 8…12 градусов", – заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, стоит ли столичным автомобилистам сейчас менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, это могут сделать водители, которые выезжают на дороги ближе к обеду. Тем же, кто пользуется авто с самого утра, лучше подождать еще около недели, посоветовал синоптик.



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