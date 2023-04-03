Синоптик рассказал, каким московским водителям уже можно менять зимнюю резину

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Жители столицы, которые пользуются автомобилем только днем, уже могут менять зимнюю резину на летнюю. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Некоторые москвичи не пользуются автомобилями утром, выезжают ближе к обеду, вот они могут уже менять резину, если поездки будут только днем", – рассказал синоптик.

Столичным автомобилистам, совершающим утренние поездки, Вильфанд порекомендовал подождать с этим вопросом еще около недели.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах России весна запаздывает. В частности, температура ниже климатической нормы прогнозируется в Сибирском, Северо-Западном федеральных округах и Якутии до 10 апреля.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в предстоящую неделю в столичном регионе ожидается сухая солнечная погода с температурой до 13 градусов и повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба.

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