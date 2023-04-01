Москвичей предупредили об арктических вторжениях в апреле

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву придут арктические вторжения в начале второй и третьей декады апреля, однако температура будет в климатической норме. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В апреле возвраты холодов уже становятся не такими мощными, как в марте, но тем не менее, случаются достаточно часто", – подчеркнул он.

Метеоролог отметил, что температура марта оказалась на 2 градуса теплее нормы, а осадков выпало 61 миллиметр. Такой показатель встал на 8 место в самых теплых температурах в XXI веке, уточнил синоптик.

До этого эксперты рассказали, что после похолодания в Москву вернется теплая погода, однако это случится не в ближайшие дни. В ночь на 2 апреля столбики термометров покажут до плюс шести градусов, днем потеплеет до 10–12 градусов.

В понедельник, 3 апреля, в ночные часы температура составит от плюс 5 до плюс 7 градусов, а днем она поднимается до 11–13 градусов тепла, добавили синоптики.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с небольшими осадками и температура до плюс 13 градусов на будущей неделе. Столбики термометров в понедельник, 3 апреля, покажут значения на 3–4 градуса выше нормы.

Начало апреля в Москве будет пасмурным и дождливым – метеоролог

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