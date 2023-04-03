Синоптик предупредил, что в некоторых регионах России весна опаздывает

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах России весна запаздывает. В частности, температура ниже климатической нормы прогнозируется в Сибирском, Северо-Западном федеральных округах и Якутии до 10 апреля.

"Во всем Сибирском федеральном округе температура будет ниже нормы, в Якутии, Северо-Западном федеральном округе – аналогично. В Ленинградской области, например, ночные морозы будут достигать 2–7 градусов в ближайшие дни", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Кроме того, по словам синоптика, на юге Красноярского края, в Иркутской области и Хакасии температуры до 10 апреля будут по-зимнему серьезные. Также в течение недели в Бурятии прогнозируется до -15 градусов, а в Якутии – от -25 до -30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что на предстоящей неделе в столичном регионе прогнозируется сухая солнечная погода с температурой до 13 градусов и повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба.

Синоптик добавил, что в понедельник и во вторник, 3 и 4 апреля, ожидаются небольшие дожди, температура днем достигнет 11–13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 4–6 градусов тепла.

В Норильске произошла сильная метель

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!