Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Понедельник, 3 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха на главной метеостанции города, ВДНХ, поднялась до 12,6 градуса.

"(Это) выше, чем было у прежнего лидера – Всемирного метеорологического дня, который отмечали 23 марта – тогда воздух прогрелся до 12 градусов", – говорится в сообщении.

При этом к 13:00 воздух прогрелся до 13,5 градуса.

"Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров", – уточнил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 3 апреля температура в столице достигнет 12–14 градусов и превысит климатическую норму на 3–4 градуса.

При этом синоптик пообещал дожди после 15:00. По его словам, ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление немного вырастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.



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