Температура воздуха в Москве 3 апреля превысит норму на 3–4 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Воздух в Москве в понедельник, 3 апреля, прогреется до 12–14 градусов тепла, что превышает климатическую норму на 3–4 градуса. Во второй половине дня ожидается дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Метеоролог пояснил, что на синоптическую ситуацию в столичном регионе повлияет теплый сектор южного циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится. В первой половине дня в Москве будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Дожди начнутся после 15:00.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление немного вырастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким московским водителям уже можно менять зимнюю резину. Остальным синоптик порекомендовал подождать с этим вопросом еще около недели.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в предстоящую неделю в столичном регионе ожидается сухая солнечная погода с температурой до 13 градусов и повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба.

Москвичам рассказали о погоде в первые дни апреля

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