Синоптик предупредил москвичей о повышенном атмосферном давлении

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Атмосферное давление в Москве во вторник, 4 апреля, начнет расти и превысит норму на 14–16 миллиметров ртутного столба, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, во вторник потепление в столице начнет сходить на нет – температура составит 10 градусов, пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в Москву придет достаточно сильный ветер.

Понедельник, 3 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала года. К 13:00 воздух прогрелся до 13,5 градуса.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в первую половину недели погоду в городе будет определять южный циклон. Он принесет в столицу теплый воздух и небольшие дожди.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в предстоящую неделю в столичном регионе ожидается сухая солнечная погода с температурой до 13 градусов и повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба.

"Утро": 14 градусов ожидается в столице 4 апреля

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