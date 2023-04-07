Воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до плюс 20

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В среду и четверг, 12 и 13 апреля, температура воздуха в Москве может подняться до 20 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже 1...6, в дневные часы – до 12...17 в понедельник, до 15...20 – в среду-четверг", – цитирует синоптика РИА Новости.

При этом, как уточнил Тишковец, подобные показатели для середины апреля не являются рекордными. По словам эксперта, в XX веке так тепло было всего один раз в 10 лет. В условиях глобального потепления температурные всплески в это время года встречаются раз в 2–3 года, пояснил он.

Вместе с тем синоптик сообщил, что на следующей неделе столичные автомобилисты уже смогут сменить зимнюю резину на летнюю. Среднесуточная температура воздуха в городе превысит 5 градусов тепла.

В предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, в Москве прогнозируется до 15 градусов тепла. При этом в ночное время суток 8 апреля в городе может похолодать до нуля градусов. Осадков в выходные дни не ожидается.



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