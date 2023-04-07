Москвичи могут смело менять резину на автомобилях уже в эти выходные – Вильфанд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные условия позволяют московским автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю в предстоящие выходные. Об этом сообщает ТАСС.

"Приходит очень симпатичная погода после пятницы, поэтому резину можно уже менять на выходных смело", – заявил он.

Вильфанд уточнил, что с понедельника 10 апреля, температура ночью в столичном регионе будет уже устойчиво положительная, потому сцепление летней резины с трассой будет хорошее. Он подчеркнул, что будут и периоды похолодания, но, по его словам, для автомобилистов они будут не актуальны.

Солнце всходит уже рано и температура с утра повышается быстро, отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 6 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве. Метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 14,3 градуса.

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