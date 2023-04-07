Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, в столице будет солнечно, а температура может подняться до 15 градусов, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Прогноз на выходные и последующие дни просто замечательный, потому что погодой управляет антициклон. Именно в апреле, в переходный сезон, антициклон доставляет удовольствие", – цитирует его "Интерфакс".

В субботу, 8 апреля, ночью ожидается температура около 0 градусов, поскольку в это время на погоду еще будут влиять воздушные массы с востока. В Подмосковье будет от -2 до 3 градусов.

Однако в дневное время 8 апреля, по словам синоптика, в Москве температура будет колебаться от 12 до 14 градусов, ожидается переменная облачность. В этот день осадков не будет, а показатели атмосферного давления поднимутся выше нормы.

В воскресенье, 9 апреля, будет еще теплее. Вильфанд отметил, что температура ночью установится в диапазоне от 1 до 3 градусов. Однако на севере области еще возможно понижение температуры до -1, предупредил он. Днем будет от 13 до 15 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается майская погода, воздух в столице может прогреться до 18 градусов.

В понедельник и вторник, 10 и 11 апреля, в Москве прогнозируется около 13–15 градусов тепла. Однако уже со среды, 12 апреля, благодаря влиянию антициклона и малому количеству облаков температура начнет расти.



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