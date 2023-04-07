Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Майская погода ожидается на следующей неделе в Москве, воздух в столице может прогреться до 18 градусов тепла. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, уже в эти выходные погода будет соответствовать показателям конца апреля. Днем воздух в городе прогреется до 12–14 градусов тепла, а по области – до 15 градусов. При этом ночью по-прежнему ожидаются сильные похолодания. Например, с пятницы на субботу воздух остынет до -1 градуса, а в Подмосковье – до -2 градусов.

В понедельник и вторник, 10 и 11 апреля, в Москве прогнозируется около 13–15 градусов тепла. Однако уже со среды, 12 апреля, благодаря влиянию антициклона и малому количеству облаков температура начнет расти.

"Со среды по пятницу начнется повышение температуры. Давление повысится, солнечные лучи станут еще более энергичными. Температурный диапазон – 13...18 градусов. Это уже майская погода", – подытожил Вильфанд.

Ранее столичное Метеобюро сообщило, что 6 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала весны. Накануне днем главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала повышение температуры воздуха до 14,3 градуса.



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