Москвичам пообещали "предмайскую погоду" в выходные

Фото: портал мэра и правительства "Москвы"/Юлия Иванко

В грядущие выходные, 8 и 9 апреля, в Москве ожидается солнечная погода с температурой до 13 градусов, рассказал News.ru руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

"По средней температуре сейчас погода соответствует второй половине апреля, как говорится "предмайская погода". И наслаждаться ей мы будем еще две недели. Завтра в столице будет солнечный день, ночью температура составит 1–5 градусов, а днем поднимется по 13 градусов", – отметил синоптик.

По его словам, атмосферное давление в городе составит 760–770 миллиметров ртутного столба, а ветер восточного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 6 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве. Метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 14,3 градуса.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 7 апреля

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