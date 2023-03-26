"Актуальный репортаж": медведь Диксон стал чаще выходить на прогулки в столичном зоопарке

Медведь Диксон стал чаще выходить на прогулки в Московском зоопарке, ради угощения в том числе. Теперь мясо для него подвешивают, а не кладут в коробку. Так у него появился стимул двигаться больше.

Раненые звери попадают в зоопарки не только из дикой природы, но и из квартир. Люди заводят экзотических питомцев, а потом не могут правильно их содержать. Как помогают таким животным? Кто их находит? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

