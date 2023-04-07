Москва онлайн покажет, как певец Стас Пьеха читает текст "Тотального диктанта"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

8 апреля зрители Москвы онлайн смогут принять участие в ежегодной акции "Тотальный диктант" и проверить свои знания русского языка, не выходя из дома. Вы напишите контрольную под диктовку певца Стаса Пьехи.

Автором текста в этом году стал журналист, писатель, финалист премии "Большая книга" Василий Авченко. Текст посвящен путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Смотрите прямую трансляцию 8 апреля в 13:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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